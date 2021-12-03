طائرة تصطدم بطائر قبل هبوطها في مطار إسلام آباد

نجا ركاب طائرة من حادث تحطم بعد أن اصطدمت الطائرة بطائر قبيل هبوطها في مطار العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكانت الطائرة تقل أكثر من 150 راكبا من كراتشي.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الخاصة إن الطائر اصطدم بجهاز الهبوط، مبينا أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة وأن الرحلة بين إسلام آباد وكراتشي ستتأخر.

وكشف تقرير أعدته الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) حول حوادث اصطدام الطيور بالطائرات، أنه تم تسجيل 60 حالة من هذا القبيل في تسعة أشهر فقط.

المصدر: baaghitv