الشرطة الأمريكية تطارد شخصا سرق حافلة مدرسة وصدم نحو 12 سيارة في المكان (فيديو)

شهدت مدينة بروكلين في ولاية نيويورك الأمركية، مطادرة بين الشرطة وشخص قام بسرقة حافلة مدرسية فارغة تركت دون مراقبة والمفاتيح في داخلها.

وأظهرت المقاطع المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المشتبه به وهو يصطدم بأكثر من 12 سيارة متوقفة، محاولا الهرب من الضباط في شرق نيويورك، مما إدى إلى إصابة شخصين أحدهما ضابط.

NYPD investigating after they say a man stole an unoccupied school bus in Brooklyn and struck 15-20 parked vehicles before he was stopped.



No major injuries were reported. https://t.co/IaVmQouDLxpic.twitter.com/6RY0xgENQJ — ABC News (@ABC) December 3, 2021

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على الرجل الذي يدعى أنتوني ريس (43 عاما)، وتم اتهامه بالسرقة وتعريض حياة الآخرين للخطر بسبب التهور، والاستخدام غير المصرح به للسيارة، والتزوير، والحيازة الإجرامية للممتلكات المسروقة، وعرقلة سلطة حكومية، ومقاومة الاعتقال والفرار من ضابط في السيارات.

Suspect who reportedly stole a School Bus earlier today in Brooklyn, driving it through cars in a viral video.



Video by H G for https://t.co/rhaCXIipoVpic.twitter.com/spb2jwG58c — Freedomnews.tv FNTV (@FreedomNTV) December 3, 2021

وذكرت الشرطة أنه لدى ريس ما لا يقل عن 12 عملية اعتقال سابقة، كان آخر اعتقال له بتهمة السرقة في عام 2017، وأفرج عنه في مارس 2020، وهو حاليا قيد الإفراج المشروط حتى مارس 2025.

المصدر: RT