شرطة نيويورك: ما حدث بجوار مقر الأمم المتحدة غير مرتبط بالإرهاب

أعلنت شرطة نيويورك أن حادثة الرجل المسلح التي وقعت خارج مقر الأمم المتحدة لا علاقة لها بالإرهاب، وأن الرجل قام بتسليم نفسه إلى عناصرها.

وقال هاري ويدن، رئيس إدارة العمليات الخاصة في شرطة نيويورك للصحفيين: "بعد أكثر من 3 ساعات من المفاوضات... وبناء على ما قاله أدركنا أنه على ما يبدو، لا علاقة له بالإرهاب، وقم تم نقله إلى المستشفى لإجراء تقييم عقلي له".

#UPDATE Outstanding job by #NYPD ESU, after over 3 hours of conversation they were able to safely negotiate the individuals surrender. He is currently being evaluated at an area hospital. pic.twitter.com/GHNIdjyNie — NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) December 2, 2021

ونشرت شرطة نيويورك في تغريدة عبر "تويتر" فيديو للحظة استسلام الرجل وإلقاء القبض عليه، وقالت إن "الرجل الذي كان يصوب بندقية نحو رأسه خارج مقر الأمم المتحدة، استسلم بعد ساعات إلى ضباطنا.. استغرق الأمر وقتا لكنه كان يستحق ذلك".

A man who held a shotgun to his head outside the UN for hours surrenders peacefully to ESU officers. The high tension drama began quickly this morning & ESU officers, trained to slow things down, de-escalated the situation so that no one was hurt. It took time. It was worth it. pic.twitter.com/idpdSnQzzH — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021

وبحسب المعلومات فإن الرجل أراد نقل بعض الأوراق إلى الأمم المتحدة، من بينها وثائق طبية وسجلات أخرى، وقد ظهر في الصور المتداولة وهو يحمل هذه المستندات في يد، وفي اليد الأخرى البندقية مصوبة إلى عنقه.

Reuters

المصدر: RT