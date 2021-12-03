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شرطة نيويورك: ما حدث بجوار مقر الأمم المتحدة غير مرتبط بالإرهاب

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شرطة نيويورك: ما حدث بجوار مقر الأمم المتحدة غير مرتبط بالإرهاب
Reuters
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أعلنت شرطة نيويورك أن حادثة الرجل المسلح التي وقعت خارج مقر الأمم المتحدة لا علاقة لها بالإرهاب، وأن الرجل قام بتسليم نفسه إلى عناصرها.

وقال هاري ويدن، رئيس إدارة العمليات الخاصة في شرطة نيويورك للصحفيين: "بعد أكثر من 3 ساعات من المفاوضات... وبناء على ما قاله أدركنا أنه على ما يبدو، لا علاقة له بالإرهاب، وقم تم نقله إلى المستشفى لإجراء تقييم عقلي له".

ونشرت شرطة نيويورك في تغريدة عبر "تويتر" فيديو للحظة استسلام الرجل وإلقاء القبض عليه، وقالت إن "الرجل الذي كان يصوب بندقية نحو رأسه خارج مقر الأمم المتحدة، استسلم بعد ساعات إلى ضباطنا.. استغرق الأمر وقتا لكنه كان يستحق ذلك".

وبحسب المعلومات فإن الرجل أراد نقل بعض الأوراق إلى الأمم المتحدة، من بينها وثائق طبية وسجلات أخرى، وقد ظهر في الصور المتداولة وهو يحمل هذه المستندات في يد، وفي اليد الأخرى البندقية مصوبة إلى عنقه.

شرطة نيويورك: ما حدث بجوار مقر الأمم المتحدة غير مرتبط بالإرهاب
Reuters

المصدر: RT

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