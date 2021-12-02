 
مباشر

بريطانيا تسجل 53945 إصابة بـ"كوفيد-19" في أعلى حصيلة منذ يوليو

أخبار العالم

بريطانيا تسجل 53945 إصابة بـ
Reuters
بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ يوليو 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvfm

سجلت بريطانيا 53945 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، في أعلى حصيلة يومية منذ 17 يوليو.

وجاء هذا الارتفاع مع تفشي متحور "دلتا" وفرض إجراءات لكبح المتحور الجديد "أوميكرون" المثير للقلق.

وزادت الحالات بنسبة 2.8 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق، رغم انخفاض الوفيات بمعدل ثلاثة بالمئة خلال نفس المدة.

وتم تسجيل 141 وفاة يوم الخميس انخفاضا من 171 يوم الأربعاء.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا