بريطانيا تسجل 53945 إصابة بـ"كوفيد-19" في أعلى حصيلة منذ يوليو

سجلت بريطانيا 53945 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، في أعلى حصيلة يومية منذ 17 يوليو.

وجاء هذا الارتفاع مع تفشي متحور "دلتا" وفرض إجراءات لكبح المتحور الجديد "أوميكرون" المثير للقلق.

وزادت الحالات بنسبة 2.8 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق، رغم انخفاض الوفيات بمعدل ثلاثة بالمئة خلال نفس المدة.

وتم تسجيل 141 وفاة يوم الخميس انخفاضا من 171 يوم الأربعاء.

المصدر: رويترز