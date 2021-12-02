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الرئيس البولندي يوافق على نشر عسكريين بريطانيين على حدود بلاده

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الرئيس البولندي يوافق على نشر عسكريين بريطانيين على حدود بلاده
Reuters YIANNIS KOURTOGLOU
الرئيس البولندي أندجيه دودا
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أعلن رئيس مكتب الأمن الوطني البولندي بافل سولوخ أن رئيس البلاد أندجيه دودا، وافق على انتشار عسكريين بريطانيين وإستونيين على حدود بولندا مع بيلاروس وسط أزمة المهاجرين.

وكتب سولوخ على "تويتر" أن "الرئيس أندجيه دودا أصدر أمرا بشأن الموافقة على حضور قوات بريطانيا وإستونيا على أراضي بولندا لدعم أعمال الجيش البولندي أثناء الأزمة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي والناتو".

وأوضح مكتب الأمن الوطني البولندا أن ما يصل إلى 155 عسكريا بريطانيا و150 عسكريا إستونيا سيشاركون في تنفيذ مهام هندسية واستطلاعية في إطار العملية التي تقوم بها القوات البولندية على الحدود.

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ولا يزال آلاف المهاجرين موجودين في بيلاروس على حدود بولندا، وهم يسعون لدهول الاتحاد الأوروبي.

واتهمت دول الاتحاد بيلاروس باستخدام المهاجرين كـ"سلاح" وشن "هجوم هجين" على الاتحاد الأوروبي بعد أن فرضت بروكسل عقوبات على بيلاروس.

المصدر: نوفوستي

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