إيران.. سيارات بلوحات قطرية في شوارع بوشهر (صورة)

ذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية يوم الخميس أن سيارات فاخرة تحمل لوحات قطرية شوهدت في شوارع بوشهر.

وقالت الوكالة إن هناك مخاوف من دخول الرعايا الأجانب إلى البلاد للصيد، مشيرة إلى أنه ربما وصل هؤلاء من قطر للصيد.

وقال مدير عام حماية البيئة بمحافظة بوشهر: "بعد إبلاغي بوصول المركبات، تمت المتابعة اللازمة في هذا الصدد من خلال الجهات المسؤولة، وحاليا لم يتم رصد أي أدوات صيد مع هؤلاء الأشخاص".

وأفاد بأنه لم يتم إصدار أي ترخيص للصيد في المنطقة لأي مجموعة خارجية.

وشدد على أنه سيتم معاقبة أي مجموعة تقوم بالصيد من دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

🔹ورود قطری‌ها برای شکار به ایران، تردد ۱۵ خودروی لوکس و آفرود با شماره پلاک قطر



منابع محلی - این خودروها مربوط به ثروتمندان قطری هستند که با تجهیزات کامل برای شکار پرندگان کمیاب به بوشهر آمده‌اند. pic.twitter.com/Ntwn1tB3Vs — Farashgard Foundation (@FarashgardFdn) December 2, 2021

المصدر: وكالة "إسنا" الإيرانية