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إيران.. سيارات بلوحات قطرية في شوارع بوشهر (صورة)

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إيران.. سيارات بلوحات قطرية في شوارع بوشهر (صورة)
Reuters
إيران
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ذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية يوم الخميس أن سيارات فاخرة تحمل لوحات قطرية شوهدت في شوارع بوشهر.

وقالت الوكالة إن هناك مخاوف من دخول الرعايا الأجانب إلى البلاد للصيد، مشيرة إلى أنه ربما وصل هؤلاء من قطر للصيد.

وقال مدير عام حماية البيئة بمحافظة بوشهر: "بعد إبلاغي بوصول المركبات، تمت المتابعة اللازمة في هذا الصدد من خلال الجهات المسؤولة، وحاليا لم يتم رصد أي أدوات صيد مع هؤلاء الأشخاص".

وأفاد بأنه لم يتم إصدار أي ترخيص للصيد في المنطقة لأي مجموعة خارجية.

وشدد على أنه سيتم معاقبة أي مجموعة تقوم بالصيد من دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

المصدر: وكالة "إسنا" الإيرانية

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