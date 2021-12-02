لافروف وأوغلو يبحثان التعاون الإقليمي والقضايا الدولية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو التعاون الإقليمي بين روسيا وتركيا، والوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الروسية: "بحث الوزيران على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم، التعاون الإقليمي والثنائي بين روسيا وتركيا".

كما بحث الجانبان تنسيق جهود البلدين على المسارات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار في القوقاز، والخطوات الممكنة لذلك.

كما تمت مناقشة التسوية البوسنية وآخر المستجدات في سوريا وليبيا وأوكرانيا.

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المصدر: تاس