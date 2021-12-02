بلينكن: موسكو تدرك عواقب "العدوان على كييف"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن موسكو "تدرك جيدا" العواقب المحتملة "للعدوان على أوكرانيا".

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم:"أجرينا مع وزير الخارجية لافروف محادثات صريحة حول مختلف القضايا. وسنبلغ رئيسي البلدين بنتائج المحادثات حيث ستتاح لهما فرصة التحدث مباشرة في المستقبل القريب".

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وأعربت كييف ودول غربية مؤخرا عن قلقها لتكثيف روسيا "الأعمال العدوانية" قرب حدود أوكرانيا.

من جهته قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص وأن هذا لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا.

المصدر: نوفوستي