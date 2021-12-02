بنين.. الجيش يعلن مقتل شخصين بهجوم للمتشددين

أعلن الجيش في جمهورية بنين مقتل شخصين وجرح عدة أشخاص آخرين بهجوم شنه متشددون على موقع له أمس شمالي البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قائد الجيش، الكولونيل فركتو جباجويدي، قال في بيان داخلي إن الهجوم الذي وقع في منطقة بورجا هو الثاني الذي تشهده البلاد هذا الأسبوع بعدما هاجم متشددون دورية عسكرية بمنطقة أليبوري الإدارية صباح الثلاثاء.

وأضاف أن القوات قتلت واحدا من المتشددين في هجوم الثلاثاء في حين قتل آخر مساء أمس الأربعاء.

ولم تعلن بنين تعرضها لهجوم من المتشددين منذ 2019 عندما اختطف متشددون سائحين فرنسيين في متنزه وطني واقتادوهما لاحقا إلى بوركينا فاسو.

وهجمات المتشددين ليست شائعة في بنين، لكن جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" تنشط في الدول المجاورة في الشمال، ومنها بوركينا فاسو والنيجر، وزاد اختراقها للحدود جنوبا.

المصدر: "رويترز"