بين المستهدفين شركة سورية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروس

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات، على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس والاتحاد.

إقرأ المزيد

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة من إجراءات الحظر الفردية ضد الأفراد والكيانات فيما يتعلق بأعمال بيلاروس الهجينة لتوظيف المهاجرين كوسيلة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

جاء ذلك بعدما صوت الممثلون الدائمون لـ27 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإجماع أمس الأربعاء لصالح فرض حزمة جديدة من العقوبات على خلفية أزمة المهاجرين، تشمل 17 فردا و11 كيانا بينها خطوط "بيلافيا" الجوية البيلاروسية وشركة الخطوط الجوية السورية "أجنحة الشام".

وتنفي بيلاروس ضلوعها في نشوء أزمة الهجرة على حدودها مع الاتحاد الأوروبي، وحذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التكتل الأوروبي من مغبة فرض عقوبات جديدة على بلاده، مشيرا إلى أن مينسك قد توقف عبور الغاز الروسي أراضيها إلى أوروبا.

المصدر: وكالات