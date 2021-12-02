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تهديد إسرائيلي للبنان بتحميله مسؤولية ما يقوم به "حزب الله"

أخبار العالم

تهديد إسرائيلي للبنان بتحميله مسؤولية ما يقوم به
Reuters الحدود اللبنانية على البحر المتوسط
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هدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، الدولة اللبنانية بأنها ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به حزب الله ضد إسرائيل.

وقال أردان عبر "تويتر" إنه التقى نائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، وطالب الأمم المتحدة خلال اللقاء، بوجوب ما أسماه بـ "تعزيز إنفاذ القانون ضد حزب الله في لبنان".

وطلب أردان من المسؤول الأممي "عرض الوضع الحقيقي على الأرض بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن"، وقال إن لبنان "سيكون مسؤولا عن أي نتائج".

 

المصدر: "سبوتنيك"

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