تهديد إسرائيلي للبنان بتحميله مسؤولية ما يقوم به "حزب الله"

هدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، الدولة اللبنانية بأنها ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به حزب الله ضد إسرائيل.

وقال أردان عبر "تويتر" إنه التقى نائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، وطالب الأمم المتحدة خلال اللقاء، بوجوب ما أسماه بـ "تعزيز إنفاذ القانون ضد حزب الله في لبنان".

נפגשתי עם תת המזכ״ל לה-קרואה, האחראי על יוניפי״ל, יחד עם האלוף בסיוק ותא״ל דפרין.

הסברנו שהאו״ם חייב לחזק את האכיפה כנגד חיזבאללה בלבנון. ביקשנו ממנו להציג למועצת הבטחון את המצב האמיתי בשטח ואת העובדה שחיזבאללה משתמש בבתי אזרחים כמשגרי טילים. הבהרנו שלבנון תישא באחריות לתוצאות pic.twitter.com/m4gqrCb32W — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) December 2, 2021

وطلب أردان من المسؤول الأممي "عرض الوضع الحقيقي على الأرض بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن"، وقال إن لبنان "سيكون مسؤولا عن أي نتائج".

المصدر: "سبوتنيك"