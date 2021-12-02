لافروف يحذر لندن من التصريحات الاستفزازية

لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيرته البريطانية ليز تروس إلى "عدم جواز إطلاق التصريحات الاستفزازية" من قبل المسؤولين في لندن تجاه روسيا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية على هامش اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بستوكهولم، أن لافروف أشار خلال اللقاء إلى عدم جواز استخدام الأسلوب الاستفزازي في تصريحات المسؤولين البريطانيين، ووزارة الخارجية البريطانية.

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وأشير في البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة، وتم التركيز على خطة العمل المشترك الشاملة للاتفاق النووي، والوضع في ليبيا وأفغانستان وما يحيط ببيلاروس وأوكرانيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الجانب البريطاني أبدى اهتمامه بإجراء حوار حول أمن المعلومات الدولي في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية".

المصدر: تاس