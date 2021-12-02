 
مباشر
عاجل
لافروف: شركاؤنا الغربيون فقدوا نهج الحوار بالتهديد

لافروف يحذر لندن من التصريحات الاستفزازية

أخبار العالم

لافروف يحذر لندن من التصريحات الاستفزازية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvc0

لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيرته البريطانية ليز تروس إلى "عدم جواز إطلاق التصريحات الاستفزازية" من قبل المسؤولين في لندن تجاه روسيا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية على هامش اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بستوكهولم، أن لافروف أشار خلال اللقاء إلى عدم جواز استخدام الأسلوب الاستفزازي في تصريحات المسؤولين البريطانيين، ووزارة الخارجية البريطانية.

إقرأ المزيد
رئيس الأركان البريطاني: روسيا تمثل خطرا على بريطانيا أكثر من المتطرفين
رئيس الأركان البريطاني: روسيا تمثل خطرا على بريطانيا أكثر من المتطرفين

وأشير في البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة، وتم التركيز على خطة العمل المشترك الشاملة للاتفاق النووي، والوضع في ليبيا وأفغانستان وما يحيط ببيلاروس وأوكرانيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الجانب البريطاني أبدى اهتمامه بإجراء حوار حول أمن المعلومات الدولي في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية".

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا