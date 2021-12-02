بوبوفا: لم يتم بعد اكتشاف "أوميكرون" في روسيا

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إنه لم يتم حتى الآن في روسيا، تسجيل أية إصابات بسلالة فيروس كورونا "أوميكرون".

وذكرت بوبوفا، في مقابلة إذاعية، أن مختبرات "روس بوتريبنادزور"، تعمل بشكل مكثف بسبب مخاطر ظهور سلالة "أوميكرون" في البلاد. ويجري تسريع الاختبارات هناك لدراسة كل المواد الموجودة.

وشددت بوبوفا على أن التطعيم ضد فيروس كورونا، يقلل من مخاطر الإصابة بسلالة "أوميكرون" الجديدة. وقالت "المناعة التي تتشكل بعد المرض وبفضل التطعيم ستجعل مخاطر هذه [السلالة] الجديدة ضئيلة للغاية".

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وتعتقد بوبوفا أنه من غير الممكن منع "أوميكرون" من دخول روسيا، ولكن من الممكن التعرف عليها في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة. ووفقا لها، قد يكون "أوميكرون" أكثر عدوى من سلالات الفيروس التاجي الأخرى، ولكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنه يسبب مسارا أكثر خطورة للمرض.

وقالت بوبوفا: "اليوم فرضت سلطات روسيا، الحجر الصحي لمدة أسبوعين، فقط للعائدين من جنوب إفريقيا والدول التي لها حدود مباشرة مع جنوب إفريقيا، ووفقا لوكالة السياحة الفيدرالية ووزارة خارجيتنا، يوجد في تلك الدولة عدة مئات من المواطنين الروس".

وأوضحت بوبوفا، أنه تم وقف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجنوب إفريقيا، ولا توجد هناك مجموعات سياحية منظمة بل يوجد أشخاص منفردون وعليهم الخضوع للحجر بعد العودة".

المصدر: تاس