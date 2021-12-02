لوكاشينكو يتحدث عن "أزواج آخرين" لتيخانوفسكايا

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا المقيمة حاليا في ليتوانيا، لا تريد العودة إلى البلاد، "لأنها في نعيم"، لديها بالفعل "أزواج آخرون".

وفي مقابلة تلفزيونية، أضاف لوكاشينكو ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان تيخانوفسكايا العودة إلى بيلاروس: "لا سمح الله، هي نفسها لا تريد العودة. ولم تكن ترغب في ذلك سابقا. والآن تم رفع قضية ضدها على أساس التطرف. وهي لا ترغب بالعودة لأنها في نعيم، ما حاجتها للعودة وزوجها يقبع في السجن، في الوقت الذي يوجد لديها العديد من الأزواج هناك".

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وشدد لوكاشينكو، على أن "سفيتلانا ليست سياسية، أنتم تعرفون أنها ليست سياسية".

المصدر: نوفوستي