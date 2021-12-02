البنك المركزي في أفغانستان يتلقى 16 مليون دولار من بعثة الأمم المتحدة "يوناما"

قال البنك المركزي الأفغاني إنه تلقى 16 مليون دولار من بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما). بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أفغانية.

وبحسب بيان للبنك المركزي، نقلته قناة "1TV" الأفغانية، "تم تنفيذ الصفقة يوم الأربعاء من قبل مكتب الأمم المتحدة في أفغانستان.. وتم تحويل المبلغ المحدد لمواصلة المساعدات الإنسانية لأفغانستان..وستستخدم لمنع الفقر في البلاد".

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وكان تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي قد حذر مؤخرا من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان قد يعانون من نقص حاد في الغذاء بين نوفمبر ومارس المقبلين.

واشارت التقارير الإعلامية إلى أن حركة "طالبان" التي تسلمت السلطة في أفغانستان، لديها حق الوصول إلى 0.1 ٪ فقط من احتياطيات الدولة، حيث تم تجميد جزء كبير منها من قبل الولايات المتحدة.

وكانت حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في أفغانستان أواسط أغسطس الماضي، طلبت مرارا من واشنطن فك تجميد الأموال التي أحوج ما تكون أفغانستان إليها في ظروفها الاقتصادية الحالية الصعبة جدا. لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن قرارات الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية بخصوص تقديم مساعدات مالية لأفغانستان وفك تجميد أرصدتها سيتم مع الأخذ بعين الاعتبار خطوات "طالبان" اللاحقة.

المصدر: تاس