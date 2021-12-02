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انطفاء الأنوار خلال مباحثات لافروف وشميد يثير مرح المشاركين

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انطفاء الأنوار خلال مباحثات لافروف وشميد يثير مرح المشاركين
Sputnik
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انطفأت الأنوار في غرفة المباحثات في بداية الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد.

وأثار ذلك البهجة والمرح في نفوس المشاركين في المباحثات.   

وذكرت الوكالة، أن المفاوضات جرت في قاعة صغيرة، وكان هناك العديد من الصحفيين الراغبين في الدخول إلى هناك، وعند خروج أحدهم من القاعة، لمس زر الكهرباء عن طريق الخطأ، وانطفأ الضوء في المكان لبضع ثوان.

وأثار الأمر موجة من المزاح بين الموجودين، وقال الممثل الدائم الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  ألكسندر لوكاشيفيتش، مازحا باللغة الإنجليزية: "دعونا نقيم حفلة ديسكو"، فرد عليه لافروف بالإنجليزية: "لا تستندوا على الحائط".

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ويعقد اللقاء المذكورعلى هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم، حيث وصل لافروف يوم أمس.

في وقت سابق من اليوم الخميس، تحدث لافروف في الجلسة العامة للاجتماع. كما أجرى لافروف عددا من اللقاءات الثنائية المخطط لها، بما في ذلك مع وزيري خارجية بريطانيا وتركيا.

المصدر: نوفوستي

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