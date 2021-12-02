إسرائيل.. السجن 30 شهرا لشابة من الطيبة بتهمة التجسس لصالح "حزب الله"

أصدرت محكمة اللد الإسرائيلية، اليوم الخميس، حكما بالسجن 30 شهرا على الشابة مي مصاروة (27 عاما) من الطيبة، بعد اتهامها بالتجسس لصالح "حزب الله" اللبناني.

وقالت المحكمة إن "المدانة نقلت إلى ناشط في "حزب الله" يدعى علي من جنوب لبنان صورا لمركبات ومعسكرات تابعة لجيش الدفاع ومعلومات عسكرية خلال عامي 2018- 2019 عبر موقع فيسبوك".

وبحسب لائحة الاتهام فإن مصاروة "أقامت مدة عامين في جنوب لبنان، وخلال العام 2018 جرى التواصل الأول معها عبر فيسبوك من قبل رجل باسم علي من جنوب لبنان، وبعد معرفة قصيرة طلب من المتهمة تنفيذ مهام استخباراتية مختلفة داخل إسرائيل لصالح حزب الله".

وأضافت: "جرى تداول 12 صورة التقطتها المتهمة لمركبات عسكرية، بالإضافة إلى معسكرات تابعة لجيش الدفاع ومتحف السلاح البحري في "حتسريم" غرب مدينة بئر السبع، وصور أخرى للجدار الأمني في رأس الناقورة، حدائق البهائيين وميناء حيفا، كما أرفقت صورا لمنظومة القبة الحديدية".

وذكرت أنه "في العام 2019 تم ضم المتهمة لإحدى مجموعات الواتس اب باسم "اعرف عدوك"، وكان يطلب منها ترجمة نصوص من اللغة العبرية إلى العربية. وفي ديسمبر نهاية العام المنصرم، توجه علي بطلب للمتهمة، لأن تشارك بإحدى المحاضرات لصحافي إسرائيلي بموضوع يرتبط بحزب الله وإسرائيل، وأن توجه سؤالا للصحافي حول احتمالية نشوب حرب بين حزب الله وإسرائيل، وقامت المتهمة بتسجيل صوتي لسؤالها واجابته، حيث شاركت المتهمة التسجيل مع المدعو علي".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"