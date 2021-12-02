ريابكوف يؤكد ضرورة الاتصال بين بوتين وبايدن في المستقبل القريب

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم، إن موسكو تأمل في أن يتم الاتصال بين بوتين وبايدن في الأيام المقبلة.

ولكن نائب الوزير، أكد أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الموعد المحدد لذلك.

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وأضاف ريابكوف: "نتمنى أن يتم الاتصال بين الرئيسين في الأيام القادمة. سأقول على الفور إنه لم يتم بعد الاتفاق على تاريخ محدد. هناك صعوبات في تنسيق جداول عمل الرئيسين، ولكن الاتصال بينهما ضروري للغاية، لدينا الكثير من المشاكل".

المصدر: نوفوستي