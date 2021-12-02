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الاتحاد الأوروبي يطلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا

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الاتحاد الأوروبي يطلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا
Reuters
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه طلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربا، أدت إلى سقوط آلاف القتلى ووضعت مئات الآلاف في مواجهة خطر المجاعة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي إنه "سيتم تعزيز الاجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي".

وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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