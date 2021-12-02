الاتحاد الأوروبي يطلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا
Reuters
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه طلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربا، أدت إلى سقوط آلاف القتلى ووضعت مئات الآلاف في مواجهة خطر المجاعة.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي إنه "سيتم تعزيز الاجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي".
وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.
المصدر: "أ ف ب" + RT
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