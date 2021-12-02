زعيم كمبوديا هون سين يدعم نجله الأكبر ليخلفه في زعامة البلاد

أعلن رئيس وزراء كمبوديا هون سين، المتربع على السلطة منذ فترة طويلة، اليوم الخميس دعمه صراحة لابنه الأكبر، القائد بالجيش هون مانيه، ليخلفه في زعامة البلاد.

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وكثيرا ما ألمح هون سين، المتربع على السلطة منذ 36 عاما، إلى أن هون مانيه سيكون خليفته المحتمل بعد عام 2028، عندما يعتزم التنحي، كما تم اعتبار اثنين من أبنائه الآخرين خلفاء محتملين.

وأعلن هون سين البالغ من العمر 69 عاما، في حديثه خلال افتتاح طرق ومشاريع بنية تحتية أخرى في إقليم بريه سيهانوك جنوب البلاد أن هون مانيه هو أفضل شخص مؤهل لخلافته عندما يتنحى.

وقال سين اليوم الخميس، "أعلن دعمي لابني ليكون خليفة لي، لكنه لا يستطيع ذلك إلا من خلال الانتخابات".

وأضاف "لم أقم بتدريبه ليكون زعيم عصابة من اللصوص لأكون صريحا، هون مانيه هو أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المقبل، ووالده يؤيده تماما".

وأوضح هون سين، أنه لن يكون من غير المعتاد أن يتولى هون مانيه المنصب، مشيرا إلى أن اثنين من رؤساء الوزراء السابقين المعاصرين لليابان، هما شينزو آبي وتاكيو فوكودا، ينحدران من عائلات نشطة في السياسة.

وقال "لماذا يكون ابن شخص آخر قادرا على أن يصبح رئيسا للوزراء ولا يكون ابن هون سين قادرا على ذلك؟".

ويحمل هون مانيه، البالغ من العمر 44 عاما، وهو خريج أكاديمية "وست بوينت" العسكرية الأمريكية، رتبة الفريق ويشغل العديد من المناصب العسكرية الهامة.

إلى جانب كونه قائدا بالجيش، فهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الكمبودية، ونائب قائد وحدة الحرس الشخصي الخاصة بوالده ورئيس قوة مكافحة الإرهاب في البلاد.

المصدر: "أسوشيتد برس"