أنقرة تدعو لحل الأزمة الأوكرانية وفق اتفاقات مينسك

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ضرورة حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا وفقا لاتفاقية مينسك والقانون الدولي.

تصريحات أوغلو جاءت خلال الاجتماع الـ 28 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبية "AGİT"، الذي عقد في السويد، اليوم الخميس.

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من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية التركي ضرورة تبني منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، دورا أكبر في مسائل السلام والأمن بالمنطقة، قائلا: "لهذا السبب نحرص على المشاركة الفعالة في بعثات منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، بما فيها بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا".

وكان أوغلو قد صرح أمس في اجتماع لوزراء خارجية الناتو في ريغا بأن تركيا لا تؤيد فرض عقوبات على روسيا، منوها بأنها "لن تحل المشكلة".

وأكد خلال اجتماع أمس الأربعاء، أنه من الضروري إيجاد التوازن الصحيح في العلاقات مع روسيا.

المصدر: الأناضول، RT