لوكاشينكو: سألتقي مع بوتين نهاية ديسمبر لمناقشة المستجدات وخططنا المستقبلية
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أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أنه يعتزم مناقشة الأحداث الجارية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في نهاية ديسمبر وتحديد وتنسيق خطط 2022.
وقال لوكاشينكو خلال لقائه في مينسك مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، "نحن على اتصال دائم مع الرئيس الروسي ونحيط (نعلم) بعضنا البعض بشأن الأحداث الجارية، ونناقش علاقاتنا وخططنا للمستقبل.. وأعتقد أنه في نهاية الشهر سنلتقي ونناقش ما يحدث الآن وتحديد مستقبل (علاقاتنا وخططنا) للعام المقبل".
ولم يستبعد لوكاشينكو أن ينضم رؤساء دول أخرى في (منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي) إلى هذا اللقاء المرتقب.
المصدر: نوفوستي
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