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بالفيديو.. لصان يسرقان امرأة في وضح النهار في أرقى أحياء كاليفورنيا

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بالفيديو.. لصان يسرقان امرأة في وضح النهار في أرقى أحياء كاليفورنيا
الصورة ملتقطة من الفيديو
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رصدت كاميرا مراقبة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظة اعتداء لصين على امرأة في وضح النهار لسرقة حقائبها.

ووفقا لإدارة شرطة لوس أنجلوس، التي نشري فيديو عملية السرقة عبر "تويتر"، فقد قام رجلان في العشرينات من العمر بملاحقة الضحية إلى منزلها في منطقة هانكوك بارك بعد فترة وجيزة من عودتها من نزهة مع طفلها الرضيع.

ويظهر في الفيديو أن المرأة سلمت الحقائب إلى اللصين خشية على سلامتها وسلامة طفلها، وبعد هربهما تقوم المرأة بإخراج الطفل من العربة ومن ثم تتوجه إلى منزلها.

وقالت الشرطة إن أحد الرجلين "رجل أسود يتراوح عمره بين 20 و29 عاما، وكان يرتدي قناعا فاتح اللون، وغطاء للرأس أسود مع كتابة بيضاء وحذاء أبيض. أما المشتبه به الآخر فهو أيضا رجل أسود يتراوح عمره بين 20 و29 عاما، كان يرتدي قناع وجه أسود وغطاء للرأس رماديا وحذاء أسود".

المصدر: RT

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