وسائل إعلام: حرس الحدود اليوناني يرغم مترجما على اجتياز الحدود إلى تركيا ظنا منه أنه لاجئ

نقل موقع "ترك برس" الإخباري عن صحيفة نيويورك تايمز إفادتها بأن قوات حرس الحدود اليوناني اعتدت في سبتمبر الماضي، على مترجم ظنا أنه طالب لجوء.

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وتقول التفاصيل إن حرس الحدود اليوناني بعد ذلك أرغموا المترجم على اجتياز الحدود في اتجاه تركيا مع عشرات من طالبي اللجوء الآخرين.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المترجم يعمل لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، وأنه يقيم بشكل قانوني ضمن أراضي الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن "هذه الادعاءات قد تشكل مشكلة للسلطات اليونانية، وأن المترجم قدم للجهات المعنية الإثباتات المتعلقة بالقصية.

المصدر: ترك برس