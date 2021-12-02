بريطانيا توافق على علاج جديد لكوفيد-19 "أظهر فعالية ضد أميكرون"

وافقت بريطانيا على علاج ثان بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لكوفيد-19، بعد أن وجدت تجربة سريرية أنه يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79%، وأظهر فعالية ضد متحور "أوميكرون".

وأعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) اليوم الخميس أنها أعطت الضوء الأخضر لدواء Xevudy (sotrovimab) الذي طورته شركة غلاسكو سميث كلاين GSK وVir Biotechnology، وهو العلاج الثاني بالأجسام المضادة الذي يحصل على الموافقة في المملكة المتحدة، بعد ثلاثة أشهر من حصول Ronapreve، الذي تنتجه Regeneron / Roche، على الموافقة.

وأوصت MHRA بضرورة إعطاء العلاج في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، حيث أظهرت تجربته السريرية أنه كان أكثر فاعلية في المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروس، مبينة أنه يمكن استخدامه لعلاج الأشخاص المصابين بإصابة خفيفة أو معتدلة وللمعرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة بسبب عوامل مثل الشيخوخة أو السمنة أو أمراض القلب.

وقالت شركة GSK في بيان إن البيانات السريرية أظهرت أن العقار "يحتفظ بنشاطه ضد المتحور الجديد لسارس كوف 2، "أوميكرون". وحتى الآن ، أظهر الدواء نشاطا مستمرا ضد جميع المتغيرات المختبرة المثيرة للقلق التي حددتها منظمة الصحة العالمية".

المصدر: "الإندبندنت" + "أ ف ب"