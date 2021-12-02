الأمن الروسي: إحباط عدة أعمال تخريبية من جانب الاستخبارات الأوكرانية

قال المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه منع تنفيذ نشاطات تجسسية تخريبية من جانب الاستخبارات الأوكرانية في ثلاث مناطق من روسيا.

وأضاف المكتب الصحفي: "تمكن رجال المخابرات الروسية، من اعتقال عملاء للأمن الأوكراني - زينوفي كوفيل وابنه إيغور - وكذلك عميل إدارة الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية ألكسندر تسيليك. وعثر الأمن الروسي في سيارة كوفيل، على أسلحة قصيرة السبطانة وبندقية آلية، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية".

وتابع المكتب الصحفي: "اعترف المعتقلان زينوفي وإيغور كوفال بأنه تم تجنيدهما في مقاطعة ترنوبل الأوكرانية، وتكليفهما بجمع المعلومات حول المنشآت الاستراتيجية الروسية مقابل مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار".

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وكذلك اعترف ألكسندر تسيليك المولود في كييف عام 1998، بالعمل لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. وبعد عبوره الحدود بشكل غير مشروع، خطط المذكور لتنفيذ هجمة إرهابية بعبوتين ناسفتين بوزن إجمالي 1.5 كيلوغرام من مادة تي إن تي. وتم اعتقاله متلبسا بالجرم المشهود وهو في طريقه إلى مكان الجريمة.

وحكمت محكمة روسية على العقيد البحري سيرغي شفيدينكو من عناصر إدارة الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر بعد إدانته بتهمة التجسس ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي