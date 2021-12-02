سيئول وواشنطن تتفقان على تحديث خطط الحرب لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الخميس، على تحديث خطط الحرب لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من كوريا الشمالية.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي سوه ووك في أعقاب الاجتماع الاستشاري الأمني الثالث والخمسين في سيئول بأنه وسوه وافقا على دليل التخطيط الإستراتيجي الجديد(SPG).

وقال أوستن إن التقييم المشترك كان هو أن تقدم البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية يزعزع الوضع الأمني في المنطقة، مضيفا: "نحن على استعداد لاستئناف الدبلوماسية النووية مع كوريا الشمالية، ونواصل عرض الحوار".

بدوره، أوضح الوزير سوه فيما يتعلق بنقل قيادة العمليات في زمن الحرب (OPCON) أن سيئول وواشنطن تتفقان على إجراء تقييم القدرة التشغيلية الكاملة (FOC)، وهو الجزء الثاني من برنامج ثلاثي المراحل مصمم للتحقق مما إذا كانت كوريا الجنوبية مستعدة لاستعادة قيادة العمليات في زمن الحرب.

ويتطلب استكمال تخطيط العمليات الاتفاق بين وزيري دفاع البلدين أولا على دليل التخطيط الإستراتيجي، ثم يبدأ البلدان العمل على مراجعة كاملة لتخطيط العمليات عبر هيئة الأركان المشتركة لكل منهما بناء على تدليل التخطيط الإستراتيجي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوافق البلدان فيها على تدليل التخطيط الإستراتيجي منذ عام 2010.

المصدر: "يونهاب"