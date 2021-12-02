فوميو كيشيدا: لا يجوز ترك حل قضية معاهدة السلام مع روسيا على عاتق الأجيال القادمة

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إنه لا يجوز ترك حل مشكلة عدم وجود معاهدة سلام مع روسيا، على عاتق الأجيال القادمة.

وأضاف رئيس وزراء اليابان، أن موقف بلاده الأساسي في هذا المجال، يتلخص في ضرورة حل قضية "الأراضي الشمالية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا".

وأضاف فوميو كيشيدا: "هذا صراع مع الزمن، وأود أن أعمل بجد لحل هذه المشكلة، حتى دون التفكير للحظة في وضعها على عاتق الأجيال القادمة".

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وأشار كيشيدا إلى أنه في أكتوبر، بعد توليه منصب رئيس الحكومة، أجرى على الفور محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رئيس وزراء اليابان: "من بين الأمور الأخرى، اتفقنا على أنه يجب على الطرفين معالجة هذه القضية بجدية وفقا للاتفاقيات القائمة، بما في ذلك ما تم تحقيقه في سنغافورة في 2018".

كما أعلن عن رغبته في استئناف السفر بدون تأشيرة لسكان جزر الكوريل السابقين، ولا سيما زيارات قبور أجدادهم، وكذلك التبادلات الإنسانية في الاتجاهات الأخرى.

المصدر: نوفوستي