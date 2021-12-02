أنطونوف: نأمل بأن تتوقف واشنطن عن اعتبار الترويج للنازية كحرية تعبير

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن بلاده تأمل بأن تتوقف السلطات الأمريكية، عن اعتبار الترويج للنازية كأحد مظاهر حرية التعبير.

وأضاف السفير، خلال تعليقه على الوضع المتعلق بانتشار النازية الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما تم التطرق له في آخر تقرير للخارجية الروسية حول مكافحة تمجيد النازية: "بدلا من حل المشاكل الداخلية في مجال التمييز العنصري وانتشار النازية الجديدة، تواصل الإدارة الأمريكية اتهام البلدان الأخرى بانتهاك حقوق الإنسان، وتقدم هذه الإدارة نفسها كمدافع رئيسي عن الحريات في العالم".

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ونوه السفير الروسي، بأن الإدارة الأمريكية، "منهمكة في البحث عن الأعداء الخارجيين، وتحاول تقسيم الدول إلى دول ديمقراطية، وغير ديمقراطية". وشدد على أن "روسيا تعارض بشدة مثل هذا النهج".

وقال: "وفقا لأحدث المعلومات من الخبراء، هناك أكثر من 800 جماعة متطرفة نشطة في الولايات المتحدة. وقد أقيمت نصب تذكارية للمجرمين النازيين في ولايات إلينوي ونيويورك ونيوجيرسي وأوهايو وويسكونسن".

وتابع أنطونوف، أن روسيا لفتت الانتباه مرات عديدة إلى عدم جواز مدح النازيين وأتباعهم في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا، تواصلان من عام لآخر التصويت ضد مشروع القرار الروسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية.

المصدر: تاس