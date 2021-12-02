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نداء استغاثة تركي من اليونان: "طعامنا شحيح وملابسنا مبللة"

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نداء استغاثة تركي من اليونان:
Reuters
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ذكرت صحيفة زمان التركية المعارضة أن مهاجرا تركيا أطلق نداء استغاثة من ساحل مدينة أليكساندروبولي، الواقعة شمال شرق اليونان، لإنقاذه وعدد من رفاقه.

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وقال نداء الاستغاثة إن 17 من طالبي اللجوء، بينهم أربعة أطفال، يتعرضون لخطر التجمد بالقرب من مدينة أليكساندروبولي.

وأفاد الرجل في مقطع فيديو تداولته حسابات في موقع " تويتر"، بأنهم محاطون بقنوات مائية، وطعامهم شحيح، وملابسهم مبللة، ولا يمكنهم التحرك في أي مكان، وطلب إرسال فريق إنقاذ لنجدتهم.

 

وعلقت صحيفة زمان على الحادثة بقولها إن هؤلاء الأشخاص اختاروا "الهجرة بشكل غير شرعي من تركيا إلى اليونان، في هذه الظروف المناخية السيئة، للفرار من الملاحقات الأمنية، والاتهامات بالمشاركة في محاولة انقلاب 2016 التي اعتقل بموجبها الآلاف أو فصلوا من العمل".

المصدر: زمان

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