نداء استغاثة تركي من اليونان: "طعامنا شحيح وملابسنا مبللة"

ذكرت صحيفة زمان التركية المعارضة أن مهاجرا تركيا أطلق نداء استغاثة من ساحل مدينة أليكساندروبولي، الواقعة شمال شرق اليونان، لإنقاذه وعدد من رفاقه.

إقرأ المزيد

وقال نداء الاستغاثة إن 17 من طالبي اللجوء، بينهم أربعة أطفال، يتعرضون لخطر التجمد بالقرب من مدينة أليكساندروبولي.

وأفاد الرجل في مقطع فيديو تداولته حسابات في موقع " تويتر"، بأنهم محاطون بقنوات مائية، وطعامهم شحيح، وملابسهم مبللة، ولا يمكنهم التحرك في أي مكان، وطلب إرسال فريق إنقاذ لنجدتهم.

17 asylum seekers, including four children, are in danger of freezing near Alexandroupoli. They are surrounded by water channels, their food is scarce, clothes are wet. They need a rescue team, cannot move anywhere. pic.twitter.com/vFWqLdIxuU — Cevheri Güven (@cevheriguven) December 1, 2021

وعلقت صحيفة زمان على الحادثة بقولها إن هؤلاء الأشخاص اختاروا "الهجرة بشكل غير شرعي من تركيا إلى اليونان، في هذه الظروف المناخية السيئة، للفرار من الملاحقات الأمنية، والاتهامات بالمشاركة في محاولة انقلاب 2016 التي اعتقل بموجبها الآلاف أو فصلوا من العمل".

المصدر: زمان