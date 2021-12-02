"العدالة والتنمية": ترشح أردوغان ليس موضع تكهنات أو مجال تفسير

صرح عمر تشاليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بأن ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان مرة أخرى ليس موضع تكهنات أو مجال تفسير.

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وأعلن تشاليك أن أردوغان هو مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2023.

وقال في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للحزب، إن الحديث حول ما إذا كان الرئيس أردوغان سيكون مرشحا مرة أخرى أم لا، ليس موضوع تكهنات أو مجال استفسار.



وشدد تشاليك قائلا: "في هذا الصدد لا تردد ولا منطقة رمادية. بالطبع سيكون أردوغان مرشحا لتحالف الشعب في الانتخابات المقرر لها 2023".

المصدر: زمان