السفينة الحربية الروسية "الأدميرال بانتيليف" تشارك بمناورات في إندونيسيا

قال المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، إن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال بانتيليف" ستمثل روسيا في تدريبات ARNEX 2021 ، التي انطلقت في إندونيسيا.

وذكر المكتب الصحفي، أن هذه التدريبات البحرية المشتركة بين روسيا وبلدان رابطة آسيان، بدأت داخل القاعدة البحرية في ميناء بيلافان.

وأشار المكتب الصحفي، في بيانه اليوم، إلى أن "المشاركين في افتتاح الفعالية زاروا السفينة الروسية.

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ونوه البيان بأن ألكسندر إيفانوف الممثل الدائم الروسي لدى آسيان، شدد خلال ذلك، على أن مهمة التدريبات هي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع البيان: "تفقد الدبلوماسيون الروس والأجانب، السفينة الحربية وتركوا ملاحظاتهم في دفتر الزوار الفخريين للسفينة".

تجري تدريبات ARNEX-2021 في المياه الإقليمية لإندونيسيا في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، بمشاركة روسيا وإندونيسيا وماليزيا، وتايلاند وسنغافورة وفيتنام، وبروناي وميانمار.

وخلالها ستقوم السفن الحربية، التابعة لهذه الدول، بتنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة، والتدرب على الاتصالات، والبحث والإنقاذ في البحر، كما ستجري عمليات تفتيش للسفن خلال الجزء النشط من التدريبات.

المصدر: تاس