عصابة مكسيكية تخترق سجنا بسيارات وتهرّب 9 سجناء
Reuters GO NAKAMURA
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اخترقت عصابة سجنا في وسط المكسيك بسيارات، وتمكنت من تهريب 9 سجناء، في واحدة من أكثر عمليات الهروب من السجن جرأة تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأعلنت السلطات في ولاية هيدالغو، شمال مكسيكو سيتي، أن الهجوم الذي وقع فجر الأربعاء أسفر عن إصابة عنصري شرطة.
وقالت شرطة الولاية إن الجنود والشرطة وقوات الحرس الوطني انتشروا بحثا عن السجناء الهاربين.
ولم تحدد الشرطة هوية العصابة المسلحة المتورطة في العملية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سيارة انفجرت أو اشتعلت فيها النيران بالقرب من السجن، كما تكرر ذلك مع سيارتين أخرتين في مكان آخر بمدينة تولا.
المصدر: "أسوشيتد برس"
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