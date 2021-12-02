"فاينانشيال تايمز": مخاوف دفعت الولايات المتحدة إلى تأجيل صفقة تجارية مع بريطانيا

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة بصدد تأجيل صفقة لإلغاء رسوم جمركية فُرضت في عهد ترامب على مادتي الصلب والألمنيوم من المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن سبب التأجيل هو مخاوف واشنطن بشأن تهديدات لندن بتغيير قواعد التداول في إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقع قرارات تنفيذية مثيرة للجدل تقضي بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.

وتجاهل ترامب خلال حكمه تحذيرات الخبراء من إشعال حرب تجارية، وإعراب العديد من دول العالم عن غضبها من قراراته هذه، وقال إنها "ستدافع عن الأمن القومي الأمريكي".

المصدر: وكالات