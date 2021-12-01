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توجيه اتهام للرئيس الأرجنتيني السابق في قضية تجسس

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توجيه اتهام للرئيس الأرجنتيني السابق في قضية تجسس
Reuters
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وجهت السلطات القضائية في الأرجنتين، يوم الأربعاء، إلى الرئيس السابق تهمة تنظيم عملية تجسس غير شرعية على أقارب طاقم غواصة "سان خوان" الغارقة وسفينتي "إيل ريبونتيه" و"ريخيل".

وأصدر القاضي مارتن بافا لائحة اتهام بارتكاب "جريمة وتنفيذ أعمال استخباراتية محظورة"، وفقا للحكم المؤلف من 174 صفحة.

وأكدت المحكمة في وقت سابق أن أعمال التجسس على المواطنين كانت تنفذ دون موافقة المحكمة ولم تكن مبررة بأي أوامر خدمة لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي أو الدفاع الوطني. وتم تنفيذها برأي المحكمة بهدف التأثير على الرأي العام.

واختفت الغواصة "سان خوان" التابعة للقوات البحرية الأرجنتينية في 15 نوفمبر عام 2017 بعد خروجها من قاعدة أوشوايا البحرية الواقعة بمدينة مار ديل بلاتا. وكانت الغواصة تقل 44 شخصا، بمن فيهم أول غطاسة في تاريخ الأرجنتين، إيليانا ماريا كرافتشيك.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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