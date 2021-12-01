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الولايات المتحدة.. توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى والإرهاب إلى مطلق النار في مدرسة ثانوية

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى والإرهاب إلى مطلق النار في مدرسة ثانوية
Reuters
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وجهت السلطات القضائية الأمريكية، تهمة القتل من الدرجة الأولى والإرهاب إلى مطلق النار في ثانوية أكسفورد العامة قي ولاية ميشيغان، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 7 آخرين.

وأعلنت كارين ماكدونالد، المدعية العامة في مقاطعة أوكلاند، أن الفتى الذي يدعى إيثان كرمبلي ويبلغ من العمر 15 عاما ستتم محاكمته على أنه راشد، كما تم توجيه إليه أربع تهم بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة تتعلق بالإرهاب، وسبع تهم بالقتل العمد، و12 تهمة بحيازة سلاح ناري استخدم في ارتكاب جريمة قتل، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يواجه المشتبه به اتهامات إضافية.

وكشفت ماكدونالد أن هناك أدلة تشير إلى أن "هذه الجريمة لم تكن مجرد فعل متهور".

وأعلنت السلطات اليوم أن طالبا رابعا يبلغ من العمر 17 عاما، توفي متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق النار، ومن بين القتلى الآخرين صبي يبلغ من العمر 16 عاما توفي في سيارة تابعة للشرطة أثناء نقله إلى المستشفى. وأصيب 6 طلاب، بعضهم في حالة حرجة، بالإضافة إلى أستاذ في المدرسة يبلغ من العمر 47 عاما.

المصدر: cbs news

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