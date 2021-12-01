دي مايو يرفض تولي برلسكوني منصب رئاسة الجمهورية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن رفضه تولي رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني منصب رئاسة الجمهورية، خلفا للرئيس الحالي سيرجو ماتاريلا الذي تنتهي ولايته في 9 فبراير.

وقال دي مايو في تصريح: "برلسكوني رئيسا للجمهورية؟ أشعر بالحاجة إلى إبلاغ برلسكوني بأن أولئك الذين يخدعونك هم حلفاؤك"، في إشارة إلى شركائه في تيار يمين-الوسط.

وأضاف: "إنهم يدعون اقناعه بهذه الفكرة، لكنهم هم أنفسهم لديهم اعتبارات أخرى.. سوف يتلقى منهم حماما شديد البرودة (خيبة أمل)".

يشار إلى أن زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني قد أعلن مرارا أن نواب حزبه سيصوتون لصالح برلسكوني حال ترشحه، بينما بقي موقف الشريكة الأخرى في تيار يمين-الوسط، جورجا ميلوني، غامضا بعض الشيء وقابلا لتأويلات أخرى.

المصدر: وكالة "آكي"