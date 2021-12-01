طائرة ماليزية تهبط اضطراريا في بنغلادش بعد تهديد بوجود قنبلة

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية اضطراريا في مطار حضرة شاه جلال الدولي في عاصمة بنغلاديش دكا، بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها.

وقال أحد المسؤولين: "نحن نفتش كل راكب والطائرة.. لكن حتى الآن لم نعثر على أي قنبلة أو جسم يشبه القنبلة داخل الطائرة. سنكون قادرين على إعطاء صورة كاملة بعد انتهاء البحث".

وهبطت الرحلة في المطار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي، وقالت مصادر بالمطار إنه تم نشر رجال إطفاء وأعضاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون بما في ذلك القوات الجوية.

المصدر: "ديلي ستار"