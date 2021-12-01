غوتيريش يجدد دعوته لوقف القتال في إثيوبيا
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء دعوته إلى "الوقف الفوري" لإطلاق النار في إثيوبيا، وإلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقال غوتيريش للصحفيين في نيويورك: "لا يوجد مبرر لاستهداف الجماعات العرقية والاعتقالات التعسفية ولا لاحتجاز أفراد من الأمم المتحدة".
وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتّهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.
وأوقعت المعارك في إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر بلد إفريقي في عدد السكان، آلاف القتلى ووضعت مئات الآلاف في مواجهة خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: "رويترز" + RT
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