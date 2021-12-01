طهران تسمح لوكالة الطاقة الذرية تكثيف عملياتها الرقابية في منشأة فوردو

أعلن مسؤول ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، أن "طهران سمحت للوكالة تكثيف عملياتها الرقابية في منشأة فوردو من اجل التحقق من نشاطاتنا هناك".

وقال غائبي إن "الوكالة مستمرة بعملياتها الرقابية في إيران وضمن استمرار تحققها من أنشطتنا أبلغت أعضاء المنظمة بخصوص منشأة فوردو".

وأفادت الوكالة بأن إيران بدأت تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي.آر-6" في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20%، وسمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيادة التحقق من نشاطات هذا الموقع.

المصدر: RT