ترامب يلمح إلى إمكانية مشاركته في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024

لمح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى إمكانية مشاركته في انتخابات الرئاسة عام 2024 على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها خلال ولايته وخاصة في نهايتها.

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وقال ترامب، في حديث لقناة "GB News" البريطانية نشر اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "إنني أحب بلادنا، أوصلتها إلى مستوى لم يسبق له مثيل".

وتابع: "بعد ذلك أتى كوفيد لكنني أعدتها من جديد (إلى هذا المستوى)، طورت اللقاحات التي تستخدمونها، التي نستخدمها نحن جميعا والعالم كله وأنقذت عشرات ملايين الأشخاص في كل أنحاء العالم، وذلك خلال أقل من 9 أشهر. هذا الأمر كان من شأنه أن يتطلب 12 عاما... هم توقعوا أن يستغرق ذلك 12 عاما، قالوا إنها لن تنجح، لكنها عملت بشكل رائع".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق أن السياسة تعجبه لأنه يساعد الناس عبرها، مصرحا: "هذا هو سبب قيامي بذلك".

وانتقد ترامب خصومه الديمقراطيين بسبب مبادرتهم بعمليتي عزل خلال ولايته ونشر "الكذبة" حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.

وتولى ترامب الذي مثل الحزب الجمهوري الرئاسة الأمريكية من 2017 إلى 2020 لكنه خسر في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام الرئيس الحالي، الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: "GB News" + وكالات