بريطانيا.. لجنة برلمانية تطالب بإلغاء خطط إعادة المهاجرين عبر الزوارق

انتقدت لجنة برلمانية بريطانية خطط الحكومة الرامية إلى منع المهاجرين من محاولة الوصول إلى بريطانيا على متن زوارق صغيرة، خوفا من تعريض حيوات المهاجرين للخطر.

وقالت "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان"، وهي لجنة متعددة الأحزاب تضم أعضاء من غرفتي البرلمان البريطاني في تقرير أعدته إن "سياسة التصدي من المحتمل أن تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البحري".

وأضافت: "من المعروف أن عمليات التصدي تعرض حيوات الأشخاص في البحر للخطر

وهو أمر أكثر أهمية عند التعامل مع الأشخاص على متن سفن صغيرة غير صالحة للإبحار، في ممر شحن مزدحم، ووسط مياه هائجة غالبا، وبدون معدات إنقاذ مناسبة، كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين في زوارق صغيرة بالقنال (الإنجليزي)".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اقترح تشريعا يمنح الجهات الحكومية التي تسير دوريات في القنال الإنجليزي (بحر المانش) سلطة إبعاد الزوارق التي تقل مهاجرين.

كما أن "مشروع قانون الجنسية والحدود" من شأنه أن يجعل من الصعب على الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني طلب اللجوء، ويتيح الإبقاء على طالبي اللجوء بالخارج.

ويأتي الجدل بعد أقل من أسبوع على وفاة 27 شخصا عندما غرق زورق مطاطي مكتظ في المياه بين بريطانيا وفرنسا، في أسوأ حادثة هجرة مسجل على الإطلاق خلال الممر المائي المحفوف بالمخاطر.

وقد وصل أكثر من 25 ألف شخص إلى بريطانيا على متن زوارق صغيرة هذا العام، في ارتفاع مقارنة مع 8500 شخص عام 2020 و300 شخص فقط عام 2018، ما زاد الضغوط على جونسون وحكومته المحافظة من أجل التدخل.

المصدر: "أسوشيتد برس"