مبشر وإعلامي أمريكي معارض للتطعيم يتوفى بسبب آثار كوفيد-19

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الإعلامي والمبشر المنتمي إلى الطائفة الإنجيلية ماركوس لامب، المعروف بمواقفه المعارضة للتطعيم ضد فيروس كورونا توفي بسبب آثار الفيروس.

وأعلنت شركة Daystar Television Network، التي كان لامب مؤسسها والمدير التنفيذي لها، أنه فارق الحياة.

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG — Daystar Television (@Daystar) November 30, 2021

وأفادت قناة "سي بي إس" بأن لامب البالغ 64 عاما من العمر، أصيب بفيروس كورونا قبل نحو أسبوعين، مما تسبب بالتهاب رئوي لديه. وكان المبشر يعاني من أمراض مزمنة أيضا، بما فيها السكري.

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يذكر أن شبكة Daystar التلفزيونية أصبحت منصة لنشر معلومات غير موثوق بها عن وباء فيروس كورونا. وأتاحت القناة مجالا واسعا لمعارضي التطعيم وإجراءات الإغلاق، ومؤيدي مختلف نظريات المؤامرة.

وكانت الشركة تروج لأدوية وطرق علاج فيروس كورونا غير معتمدة من قبل الأطباء.

المصدر: "تاس"