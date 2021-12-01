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الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في ثانوية بميشيغان إلى 4 أشخاص

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الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في ثانوية بميشيغان إلى 4 أشخاص
Reuters CP /KV
متعاطفون مع ضحايا إطلاق النار في ميشيغان
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أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في ثانوية أكسفورد العامة بولاية ميشيغان إلى 4 أشخاص.

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وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في الحادث.

وقال مايكل مكبي، وكيل شرطة مقاطعة أوكلاند، إن أحد المشتبه بهم المحتجزين هو فتى يبلغ من العمر 15 عاما وهو طالب في السنة الثانية في الثانوية.

وأوضح مكبي أن إطلاق النار استمر نحو خمس دقائق، أطلق خلالها المشتبه به بين 15 و20 طلقة نارية، مؤكدا أن الأخير "لم يقاوم" عندما احتجزه الضباط.

المصدر: "رويترز" + RT

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