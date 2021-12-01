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روسيا تعرب عن قلقها من بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الإيرانية بنسبة 20%

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روسيا تعرب عن قلقها من بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الإيرانية بنسبة 20%
Sputnik
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف.
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بلاده تشعر قلق من بدء إيران تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية بنسبة تصل إلى 20%.

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وقال أوليانوف، في تصرح صحفي أدلى به مساء الأربعاء، إن بلاده تشعر قلق من الإجراء الذي اتخذته طهران، معتبرا أنها "تتمادى".

وأشار أوليانوف في الوقت ذاته: "من المهم أن الفهم أن هذا حدث ليس بسبب سوء نية طهران، ولكن كرد فعل على السياسة غير المسؤولة للضغوط الأقصى من قبل الولايات المتحدة مع فرض عقوبات عابرة للحدود وأشكال أخرى من الضغط على طهران. وطهران تقاوم. وذلك أمر كان من الممكن توقعه، لم يكن مفاجأة".

وأوضح أن روسيا تعتبر أنه من الضروري أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق النووي بالكامل: "على الأمريكيين أن يرفعوا العقوبات قبل كل شيء، وعلى غيران تكييف برنامجها النووي مع معايير خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع تعليقا على فرص التوصل إلى الاتفاق: "ننطلق من فرضية أن هذا الأمر صعب للغاية. ويمكن ملاحظة ذلك عند التواصل مع الأمريكيين والإيرانيين. ومن الواضح أن الخلافات كبيرة جدا، سواء في الجولات السابقة أو الآن. لكننا ننطلق من أن هناك فرصا حقيقية لتسوية كل شيء عن طريق المفاوضات وعبر الوسائل الدبلوماسية".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات 

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