أوكرانيا: لا يمكن أن تمنعنا روسيا من التقارب مع الناتو

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه "لا يحق" لروسيا في منع أوكرانيا من التقارب مع حلف شمال الأطلسي ومطالبة الناتو بضمانات لعدم التوسع شرقا.

إقرأ المزيد

وقال كوليبا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في ريغا: "روسيا لا يمكنها منع أوكرانيا من التقارب مع الناتو، ولا حق لها للحديث عن ذلك في المناقشات ذات الصلة".

وأضاف أن "أي مقترحات روسية للتباحث مع الناتو أو الولايات المتحدة أو أي دول أخرى بشأن ما يسمى بضمانات عدم توسع الحلف شرقا تعتبر غير قانونية".

وأشار كوليبا إلى أن "مدى صرامة عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة ضد روسيا في حال شنها أي هجوم على أوكرانيا يظل مسألة مفتوحة"، لكنه قال إن "حزمة من الإجراءات الرادعة التي تهدف لإثناء الحكومة الروسية عن مثل هذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح".

وأكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، مرارا في وقت سابق أن الحلف يعمل على تحقيق انضمام كل من أوكرانيا وجورجيا إليه، بينما تصر روسيا على أنه تعهد في الاتفاقات التي تم التوصل إليها في حقبة تفكك الاتحاد السوفيتي بعدم التوسع نحو الشرق.

المصدر: وكالات