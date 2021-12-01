اعتقال رجل بعد خرقه الحاجز الأمني أمام البرلمان البريطاني

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، رجلا خرق الحاجز الأمني أمام البرلمان البريطاني.

وأظهرت الصور المتداولة رجلا على الأرض داخل ساحة محصنة في البرلمان بينما وقف الضباط فوقه موجهين البنادق نحوه.

AP

وقالت شرطة العاصمة لندن إن الرجل اعتقل للاشتباه في التعدي على ممتلكات في موقع محمي، مؤكدة أنه لا يتم التعامل مع الحادث على أنه "إرهابي".

وقالت سلطات مجلس العموم: "نحن على علم بحادث في مبنى البرلمان يحضره أفراد من الشرطة والأمن". هذا وتقوم الشرطة المسلحة بدوريات في مجلسي البرلمان.

المصدر: AP