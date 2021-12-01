"الطاقة الذرية" تعلن نيتها تكثيف أنشطة التفتيش بمنشأة فوردو الإيرانية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير إنها تعتزم زيادة وتيرة عمليات التفتيش في منشأة فوردو الإيرانية بعد أن بدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصب بآلات أكثر تقدما هناك.

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وأضاف التقرير الصادر اليوم الأربعاء أن "الوكالة أصرت ووافقت إيران على زيادة وتيرة أنشطة التحقق في منشأة فوردو، وستستمر المشاورات مع إيران بشأن الترتيبات الإجرائية لتسهيل تنفيذ هذه الأنشطة".

وكانت الوكالة أفادت بأن إيران بدأت تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي.آر-6" في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20%.

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت أمس الثلاثاء من أن إيران قامت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 بالمئة في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز "آي.آر-6" في فوردو بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 بالمئة.

المصدر: "رويترز"