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الناتو: نعمل على حماية أعضائنا من الصواريخ الروسية والصينية

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الناتو: نعمل على حماية أعضائنا من الصواريخ الروسية والصينية
Reuters INTS KALNINS
الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ.
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أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف يعمل من كثب لحماية الأعضاء من الصواريخ الصينية والروسية الجديدة التي يمكنها الوصول إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

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وقال ستولتنبيرغ، خلال مشاركته في مؤتمر "رويترز نكست"، اليوم الأربعاء: "ليست روسيا وحدها بل الصين أيضا، كلتاهما تستثمران الآن بقوة في أنظمة ذات قدرات نووية يمكنها الوصول إلى كل دول حلف الأطلسي".

وأضاف أن الناتو يستعد لحماية أعضائه من تلك الصواريخ، مصرحا: "هذا الأمر يجب أن نأخذه على محمل الجد".

وأشار الأمين العام للحلف إلى الاستثمارات الروسية في صواريخ ذات المدى البعيد للغاية والسرعات الفائقة وقدرات المناورة.

وسبق أن حذرت وزارة الدفاع الأمريكية مرارا من أن الولايات المتحدة ليست متقدمة في تكنولوجيات الصواريخ فرط الصوتية، كما هو حال روسيا والصين.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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