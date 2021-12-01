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الدنمارك تسجل إصابتين جديدتين بمتحور "أوميكرون"

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الدنمارك تسجل إصابتين جديدتين بمتحور
Reuters MS
تدابير احترازية ضد كورونا في الدنمارك
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أعلنت السلطات الصحية الدنماركية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بمتحور فيروس كورونا المكتشف حديثا "أوميكرون"، ما يرفع إجمالي الإصابات بهذه السلالة في البلاد إلى 6 حالات.

كما رصدت الدنمارك 5120 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

ولا يزال عدد حالات الاستشفاء والوفيات أقل بكثير من ذروته قبل عام، وهو ما يرجعه خبراء إلى فعالية اللقاحات.

المصدر: "رويترز"

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